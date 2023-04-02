أضرم النار في جسده.. وفاة المسرحي المغربي أحمد جواد

توفي الفنان المسرحي المغربي أحمد جواد، اليوم الأحد، بعد أيام من إضرام النار في جسده أمام مبنى وزارة الثقافة المغربية بالعاصمة الرباط، تزامناً مع اليوم العالمي للمسرح الذي وافق يوم 27 مارس / آذار.

وأوضحت تقارير إخبارية محلية أن جواد قد احتج ضد ما اعتبره “إقصاء له من المشاركة في الأنشطة الفنية.