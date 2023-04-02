أضرم النار في جسده.. وفاة المسرحي المغربي أحمد جواد
توفي الفنان المسرحي المغربي أحمد جواد، اليوم الأحد، بعد أيام من إضرام النار في جسده أمام مبنى وزارة الثقافة المغربية بالعاصمة الرباط، تزامناً مع اليوم العالمي للمسرح الذي وافق يوم 27 مارس / آذار.
وأوضحت تقارير إخبارية محلية أن جواد قد احتج ضد ما اعتبره “إقصاء له من المشاركة في الأنشطة الفنية.
ونقل موقع "هسبريس" المحلي عن مصدر بوزارة الثقافة قوله، إن الفنان الراحل مارس "الابتزاز" عبر طلب اقتناء الأعمال الفنية، قبل أن يحتج الفقيد بإضرام النار في جسده.
وكانت وزارة الثقافة في المغرب قد أعربت إثر الواقعة عن "أسفها العميق لهذا الحادث المأسوي"، مؤكدة أنه كان "موظف متعاقد بمسرح محمد الخامس بالرباط ويتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون".
وأشارت إلى أنها سبق أن وافقت على طلبه "شراء عرضين مسرحيين سنة 2022" لفرقة كان يديرها، إضافة إلى عرض ثالث هذا العام.