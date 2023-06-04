14 قتيلًا بانزلاق للتربة في الصين

لقي 14 شخصًا حتفهم وفُقد أثر خمسة في أعقاب انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين الأحد، وفق السلطات المحلية.

وقالت حكومة المقاطعة في بيان على الإنترنت إن الانهيار الأرضي "وقع على قمة جبل" الساعة الـ06:00 صباحًا الـ(22:00 بتوقيت غرينيش) في مزرعة غابات بالقرب من مدينة ليشان.

وأضاف البيان "حتى الساعة الـ3:30 بعد الظهر انتُشلت جثث 14 ضحية، وما زال خمسة أشخاص في عداد المفقودين".

وأرسلت السلطات أكثر من 180 عنصرَ إغاثة و12 من معدات الإنقاذ على الأقل إلى الموقع، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن "أعمال البحث والإنقاذ تتواصل بشكل عاجل".

ويقع الموقع في منطقة جبلية على بعد نحو 240 كيلومترًا (150 ميلًا) من عاصمة مقاطعة تشنغدو.

وتتعرَّض المنطقة النائية ذات الغابات الكثيفة لكوارث طبيعية بينها الانهيارات الأرضية والزلازل.