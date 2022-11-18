زلزال بقوة 6.9 درجة قبالة غرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجة قبالة سواحل غرب إندونيسيا في وقت متأخر، الجمعة، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من دون صدور أي تقارير عن وقوع أضرار.

وذكرت الهيئة، أن الزلزال وقع نحو الساعة 20:30 (13:30 ت غ) على عمق نحو 212 كم جنوب غرب بينغكولو.

وتم تحديد مركزه قرب جزيرة إنغانو.

وأفادت بأن هزّة ارتدادية بقوة 5.4 درجة وقعت في المنطقة ذاتها عند الساعة 21:07 (14:07 ت غ).

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث عبدالمهاري: "تأكدنا مع سلطات جزيرة إنغانو، الأقرب إلى المركز وذكروا بأن السكان هناك شعروا به بشكل خفيف. لم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار أو ضحايا، لكنا ما زلنا نجري المزيد من عمليات التقييم".

وأفاد سكان في بينغكولو بأنهم لم يشعروا بالزلزال أو شعروا به بشكل خفيف.

وتم عند الساعة 14:39 ت غ إلغاء بيان تحذيري صدر عن "نظام التحذير من تسونامي في المحيط الهندي وتخفيف آثاره" IOTWMS في الهند بعد وقت قصير من وقوع الزلزال.

وأكد النظام "بناء على سيناريوهات سابقة، لا يوجد تهديد للبلدان المطلة على المحيط الهندي".

وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.