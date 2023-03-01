حرارة العربة بلغت 1300 درجة.. اليونان تتوقع ارتفاع قتلى تصادم القطارين

أعلن المتحدث باسم فرق الإطفاء في اليونان فاسيليس فارثاكوجيانيس، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى جراء اصطدام قطارين في وقت متأخر أمس الثلاثاء مع وصول درجات الحرارة في العربة الأولى إلى 1300 درجة مئوية.

وقال في إفادة صحفية: "من الجدير بالذكر أن حريقًا اندلع في العربة المعنية وكانت درجات الحرارة مرتفعة للغاية، إذ وصلت إلى 1300 درجة مئوية".