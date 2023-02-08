نمر يقتحم محكمة هندية ويهاجم الحضور

اقتحم نمر قاعة محكمة مزدحمة في الهند أثناء انعقاد جلسة وأصاب عدة أشخاص، فيما فر عدد كبير منهم مذعورين، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحسب الصحيفة، هاجم الحيوان عددا من المارة خارج مبنى محكمة مقاطعة غازي آباد في ولاية أوتار براديش شمال الهند قبل ان يقتحم المحكمة في الطابق الاول.

وأصيب عدد من الأشخاص بالهجوم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، في حين تم إبلاغ الشرطة التي هرعت للمكان وتمكنت لاحقا من السيطرة على النمر.