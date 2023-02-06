رويترز: تصاعد النيران وأعمدة الدخان بميناء إسكندرون التركي
اندلع حريق كبير وتصاعدت أعمدة الدخان، اليوم الإثنين، فوق ميناء إسكندرون في إقليم هاتاي المطل على البحر المتوسط في جنوب تركيا، حسبما أفاد شهود من "رويترز" ولقطات مصورة.
وتعرضت المنطقة لزلزالين كبيرين في وقت سابق، اليوم الإثنين؛ مما أدى إلى وقوع أضرار واسعة النطاق وخسائر في الأرواح، ولم يتضح حتى الآن ما الذي يحترق.
ضرب زلزال قوته 7,8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، الإثنين، موديا بحياة مئات الأشخاص في البلدين، وملحقا أضرارا جسيمة، وفقًا لبيانات رسمية من الجانبين
وضرب زلزال قوته 7,8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، الإثنين، موديًا بحياة مئات الأشخاص في البلدين، وملحقا أضرارا جسيمة، وفقا لبيانات رسمية من الجانبين.
وقد تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجة.