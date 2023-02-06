رويترز: تصاعد النيران وأعمدة الدخان بميناء إسكندرون التركي

اندلع حريق كبير وتصاعدت أعمدة الدخان، اليوم الإثنين، فوق ميناء إسكندرون في إقليم هاتاي المطل على البحر المتوسط في جنوب تركيا، حسبما أفاد شهود من "رويترز" ولقطات مصورة.

وتعرضت المنطقة لزلزالين كبيرين في وقت سابق، اليوم الإثنين؛ مما أدى إلى وقوع أضرار واسعة النطاق وخسائر في الأرواح، ولم يتضح حتى الآن ما الذي يحترق.