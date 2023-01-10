قتل جاره بعد أن اقتحم الأخير منزله بجرافة

وعندما خرج ساندرو لتفقد الوضع، رأى جرافة ضخمة تقتحم باحة منزله وتدمر عددًا من السيارات المتواجدة هناك، ولاحقًا بدأت الجرافة بهدم سقف بيته، ليتبين أن قائدها هو جاره الألباني جيزيم دودلي، 59 عامًا الذي كان على خلاف معه منذ سنوات.

وقال ساندرو "حاولت الصراخ مرارا، إلا أنه تجاهلني تمامًا؛ ما جعلني أحضر سلاحي المرخص من الداخل، وأوجه بضع طلقات نحو جسم الجرافة، إلا أن دودلي استمر في تجاهلي".

ولاحقًا، وجه ساندرو 4 طلقات على قمرة قيادة الجرافة، والتي يجلس فيها جاره؛ ما أدى إلى مقتله على الفور.