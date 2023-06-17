السودان.. سيجارة تتسبب بمقتل 120 شخصا

لقي أكثر من 120 شخصا مصرعهم في السودان إثر انفجار مصنع في مدينة أم درمان بسبب إشعال سيجارة.

وكشفت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، عن وفاة أكثر من 120 شخصا إثر انفجار مصنع للعطور في مدينة أم درمان بعد أن أشعل أحد الأشخاص سيجارة أمام مستودع "سبيرتو" ما أدى إلى الانفجار.

وتسبب الانفجار بوفاة رجال ونساء وشباب دخلوا مصنع تركيب العطور بغرض نهبه، ما أدى إلى تفحم الجثث وسط اشتعال نيران كثيفة.

وبعد اندلاع المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل الماضي، ارتفعت حدة عمليات النهب والسلب من قبل المتفلتين أو ما يعرف بعصابات "النيقرز".

وتعرض عدد من المصانع والمؤسسات العامة والخاصة لعمليات نهب واسعة، حتى منازل المواطنين لم تسلم منها.