وفاة 6 مصريين بانهيار عقار الورديان في الإسكندرية

لقي 6 مصريين مصرعهم وأصيب آخرون جراء انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق، في منطقة الورديان غرب الإسكندرية، حسب مصادر رسمية.

وانتشلت قوات الحماية المدنية جثث المتوفين، وأنقذت المصابين، من تحت أنقاض العقار المنهار، وتم نقلهم وهم 5 أفراد للعلاج في المستشفيات القريبة.

وتبين أن العقار المنهار الواقع في شارع عبيد حسن التلعفري في منطقة الورديان، مكون من أرضي و3 طوابق، وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض.

وذكرت مصادر أن أسرتين كانتا داخل العقار، ورجحتا أن يكون سبب انهياره هو أنه كان قديما ومتهالكا.

وعلى إثر الكارثة، بدأت نيابة "مينا البصل" فى الإسكندرية التحقيق في الحادثة وتشكيل لجنة هندسية، لمعاينة انهيار العقار والاطلاع على الملف الخاص به والقرارات الصادرة بشأنه واستجواب المصابين بعد تحسن حالتهم.