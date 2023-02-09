ارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين اليمنيين جراء زلزال تركيا

ارتفعت حصيلة الضحايا والمفقودين اليمنيين، جراء الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب ووسط تركيا، الإثنين الماضي، إلى قتيلين و9 مفقودين، حتى الآن.

وقالت السفارة اليمنية، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، إن أعداد المفقودين من اليمنيين وصل إلى 9 مواطنين، 7 منهم في مدينة هاتاي، ومواطن واحد في مدينة ملاطيا، ومواطن آخر لم يتم تحديد مكان تواجده حتى الآن.

وبحسب البيان اليمني المنشور على فيسبوك: "جار المتابعة مع الجهات المعنية التركية لمعرفة مصيرهم، عمليات الإنقاذ مستمرة".

وذكرت السفارة، أنه تم التواصل بشكل مباشر مع زوجة أحد المفقودين اليمنيين، الناجية من الزلزال، للاطمئنان على صحتها وصحة طفلتها المولودة أثناء عملية الإنقاذ، وقالت إنه يتم حاليًا ترتيب خروجها من المستشفى بعد استكمال الإجراءات المتبعة.

وكانت السفارة اليمنية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن مقتل دكتور يمني وزوجته إثر الكارثة، داعية المواطنين اليمنيين المقيمين في تركيا، إلى ضرورة الالتزام باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية، وتوخي الحيطة والحذر.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في السفارة اليمنية بتركيا، قوله إن أعداد المتضررين اليمنيين ماديًا جراء الزلزال، بلغ 99 شخصًا يمنيًا، من بين 339 يمنيا يقيمون في المناطق العشر المنكوبة.