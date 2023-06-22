خفر السواحل الأمريكي يكشف حقائق صادمة عن الغواصة المفقودة

كشف خفر السواحل الأمريكي، الخميس، حقائق صادمة عن الغواصة المفقودة تيتان التي عثر على حطامها بعد أيام من اختفائها، وأعلن مصرع من عليها كافة.

وقال خفر السواحل الأمريكي إن انفجاراً داخلياً "كارثياً" وقع داخل الغواصة، وإن "موقع الحطام يتفق مع انفجار داخلي كارثي للغواصة"، بحسب الأميرال جون موغير.

وأضاف القائد الأمريكي: "هذه بيئة لا ترحم بشكل لا يصدق أسفل قاع البحر".

وتابع: "سنواصل العمل والبحث في المنطقة هناك، ولكن ليست لدي إجابة عن أي آفاق في هذا الوقت".

من جهتها، أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم العثور على حطام الغواصة، في وقت سابق، على بعد 1600 قدم من موقع غرق السفينة "تايتانيك".