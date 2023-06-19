سقوط مروحية عسكرية وإصابة طياريها في الأردن
سقطت، اليوم الإثنين، طائرة مروحية في أرض خالية بقرية رجا إحدى قرى أبونصير في العاصمة الأردنية عمان.
ووفقًا لشهود عيان، فقد تجمهر عدد من المواطنين حول الطائرة بعد سقوطها، وأظهرت مقاطع فيديو التقطها مواطنون إخلاء إصابات من موقع الحادث.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.
وبين المصدر، أنه نتج عن تحطم الطائرة إصابة طيارَيها اللذين تم إخلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية، وحالتهما العامة متوسطة.