جرحى في انهيار مبنى في مدينة مرسيليا الفرنسية (فيديو)

أدى انهيار مبنى من أربعة طوابق في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا إلى جرح خمسة أشخاص على الأقل لكن حريقًا يعرقل جهود عمال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.

وصرح كريستوف ميرمان رئيس إدارة المنطقة الواقعة في جنوب فرنسا، لوكالة "فرانس برس"، أن هناك "شكوكًا كبيرة بأن انفجارًا تسبب في انهيار المبنى لكن يجب أن نبقى حذرين جدًّا بشأن الأسباب في هذه المرحلة".

وأضاف أن الغاز "قد يكون احتمالًا ممكنًا".

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة بينوا بايان للصحافيين إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا حدث نحو الساعة 00:40 (22:40 ت غ) مما ألحق أضرارًا بأجزاء من المبنيين المحيطين.