عشرات القتلى في انفجار منجم بتركيا

لقى ما لا يقل عن 25 عاملا مصرعهم في انفجار وقع الجمعة بمنجم فحم على ساحل البحر الأسود في شمال غرب تركيا، في حين كان عمال الإنقاذ يبذلون كل ما بوسعهم السبت للبحث عن أحياء.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة أنه عقب الحادث الذي وقع بمدينة أماسرا الساحلية غروب يوم الجمعة "للأسف ارتفع عدد الضحايا الى 25. لدينا 11 جريحا يتلقون العلاج، أربعة منهم في غرف العناية المركزة، وجريح واحد حالته حرجة".

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للصحافيين "نواجه وضعا مؤسفا للغاية".

وأضاف "إجمالا، كان 110 من إخوتنا يعملون (تحت الأرض). خرج البعض بمفردهم وتم إنقاذ البعض الآخر".

وأكد صويلو أيضا التقارير المبكرة التي أفادت بأن نحو 50 عاملا ما زالوا محاصرين في منطقتين منفصلتين على عمق بين 300 و350 مترا تحت الأرض.