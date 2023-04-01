على غرار ريان المغربي.. سقوط طفل في بئر شمال سوريا

على غرار ريان المغربي.. سقوط طفل في بئر شمال سوريا

فريق التحرير
فريق التحرير

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، إن طفلا سقط في بئر في قرية تابعة لمدينة عين العرب "كوباني" شمال سوريا، ولا تزال محاولات إنقاذه جارية منذ ساعات.

وبحسب المرصد، فإن طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات سقط في بئر في قرية ديهابان بعين العرب (كوباني)، يبلغ عمقه 120 مترا.

وأشار إلى أن الطفل عالق بعمق 40-50 مترًا، ويستخدم المنقذون وسائل بدائية تستخدم في حفر الآبار الارتوازية، لعدم توفر معدات حديثة.

على غرار ريان المغربي.. سقوط طفل في بئر شمال سوريا
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وتذكر هذه الحادثة، مأساة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر ارتوازية العام الماضي، وأثارت القضيته العالم بأسره.

Mahrez Merabatte
سوريا

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