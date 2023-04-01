على غرار ريان المغربي.. سقوط طفل في بئر شمال سوريا

وبحسب المرصد، فإن طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات سقط في بئر في قرية ديهابان بعين العرب (كوباني)، يبلغ عمقه 120 مترا.

وأشار إلى أن الطفل عالق بعمق 40-50 مترًا، ويستخدم المنقذون وسائل بدائية تستخدم في حفر الآبار الارتوازية، لعدم توفر معدات حديثة.