"من الموت إلى الموت".. مصرع 3 أطفال سوريين بحريق خيمة بعد نجاتهم من الزلزال

توفي 3 أطفال سوريين إثر احتراق خيمة كانوا يقطنون بها، بعد نجاتهم من الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا 6 فبراير الماضي.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة السورية "الخوذ البيضاء"، اليوم السبت، وفاة ثالث طفل متأثرًا بحروقه التي تعرض لها إثر احتراق خيمة ذويه بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وقالت "الخوذ البيضاء"، في بيان، إن الطفل “زيد غنام” توفي مساء أمس الجمعة، متأثرًا بحروق أصيب بها مع عائلته يوم الإثنين إثر حريق في خيمة لجأوا إليها بعد الزلزال، قرب عزمارين غربي إدلب.