برلمانية تضطر للاستقالة بعد ضبطها وهي تسرق (فيديو)

قدمت النائب في البرلمان النيوزلندي غولريز قهرمان استقالتها بعد نشر فيديو يوثق سرقتها لبضائع من أحد المتاجر الشهيرة.

ونشرت صحيفة NZ Herald أمس الثلاثاء لقطات من كاميرات المراقبة الموجودة في المتجر والتي ظهرت فيها قهرمان وهي تسرق حقيبة يد.

من جانبها، أصدرت قهرمان بيانًا قالت فيه إن "الضغوط" المتعلقة بعملها، دفعتها للتصرف بطريقة خارجة عن طبيعتها تمامًا.

وأضافت "يجب على الناس أن يتوقعوا أعلى المعايير من ممثليهم في الانتخابات.. لقد قصرت وأنا آسفة.

وتابعت "أفضل شيء لصحتي النفسية الآن هو الاستقالة من منصبي كعضو في البرلمان، والتركيز على مرحلة التعافي والعثور على طرق أخرى لإحداث تغيير إيجابي في العالم".