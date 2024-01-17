برلمانية تضطر للاستقالة بعد ضبطها وهي تسرق (فيديو)
قدمت النائب في البرلمان النيوزلندي غولريز قهرمان استقالتها بعد نشر فيديو يوثق سرقتها لبضائع من أحد المتاجر الشهيرة.
ونشرت صحيفة NZ Herald أمس الثلاثاء لقطات من كاميرات المراقبة الموجودة في المتجر والتي ظهرت فيها قهرمان وهي تسرق حقيبة يد.
من جانبها، أصدرت قهرمان بيانًا قالت فيه إن "الضغوط" المتعلقة بعملها، دفعتها للتصرف بطريقة خارجة عن طبيعتها تمامًا.
وأضافت "يجب على الناس أن يتوقعوا أعلى المعايير من ممثليهم في الانتخابات.. لقد قصرت وأنا آسفة.
وتابعت "أفضل شيء لصحتي النفسية الآن هو الاستقالة من منصبي كعضو في البرلمان، والتركيز على مرحلة التعافي والعثور على طرق أخرى لإحداث تغيير إيجابي في العالم".
وتخرجت قهرمان المولودة في إيران، من جامعة أكسفورد بشهادة محامية في مجال حقوق الإنسان، وبعد انتخابها عام 2017 أصبحت أول نائب برلماني لاجئ في نيوزيلندا.
وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، أصبحت قهرمان أحد الأصوات البارزة التي طالبت بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.
يذكر أنه في عام 2020، كشفت غولريز قهرمان أنها مصابة بالتصلب اللويحي في مقابلة تلفزيونية، إذ أكدت أنها اكتشفت المرض بعد فقدان النظر في إحدى عينيها، وأنها تخضع لعلاج مكثف.
والتصلب اللويحي هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي، يشمل الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية.