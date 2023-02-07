الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه في زلزال سوريا وتركيا

أعلن الهلال الأحمر القطري عن وفاة ثلاثة من موظفيه العاملين في مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة أمس الاثنين.

كما أعلن عن فقدان عدد من موظفيه عوائلهم.

وقالت المنظمة الخيرية، في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء: "فقد الهلال الأحمر القطري في الشمال السوري وجنوب تركيا 3 من موظفيه العاملين بالميدان، كما فقد عدد من موظفيه عوائلهم جراء الزلزال المدمر".