مصر.. النيابة تكشف تفاصيل حادثة وفاة الطالبة "منة فراج"

كشفت النيابة العامة المصرية، مساء الإثنين، تفاصيل حادثة وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الثالث لمدرستها في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، بعد ساعات من موجة غضب أثارتها الواقعة.

وتأتي هذه الحادثة التي تتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، بعد يوم واحد أيضا من وفاة طالبة أخرى سقط جزء من سور مدرسة عليها.

وقالت النيابة في بيان رسمي إنه ”تبين سقوط الطالبة مِنة تامر فراج بالصف الثاني الابتدائي من الطابق الثالث فوق الأرضي عبر سور بارتفاع 60 سم، إثر محالات فاشلة بإقناعها للجلوس داخل الفصل“.

وأضاف البيان أن ”الضحية كانت تبكي خلال اليوم الثاني لبدء العام الدراسي الجديد، مطالبة بحضور والدتها معها“.

وأشار إلى أن ”معلم الفصل حاول تهدئتها ثم تكرر الأمر في الحصة الرابعة أيضا إلا أنها غافلت المعلم بالتوجه إلى السور في محاولة للهرب فاختل توازنها لتسقط وتلقى مصرعها“.

وأوضحت النيابة أنها ”استمعت إلى 7 شهود بينهم زميلات للطالبة وأولياء أمور“.

وأكدت أنها ”تتابع تطورات القضية وما زالت تباشر بعض الإجراءات التي تتعلق بكيفية حدوث الواقعة والإعلان عن التفاصيل رسميا“.

من جهتها، اتهمت أسرة ”مِنة“ ممثلة في والدها ووالدتها مسؤولي المدرسة ”بالإهمال والتسبب في وفاتها“.

وأثارت هذه الحادثة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تأتي بعد أقل من 24 ساعة على وفاة الطالبة ”ملك محمد“ إثر سقوط جزء من سور مدرسة المعتمدية في محافظة الجيزة عليها، صباح أمس الأحد.

بدوره، قرر وزير التربية والتعليم رضا حجازي، بالتنسيق مع محافظ الجيزة إيقاف كل من مدير مدرسة الطالبة ”مِنة“، ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل.

كما قرر ”إحالتهم إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسؤوليتهم عن الواقعة“.

ووجه الوزير حجازي، هيئة الأبنية التعليمية أيضا بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية على مستوى البلاد للتأكد من سلامتها وأمانها.

وأوعز ”بغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة وتشكل خطرًا على أرواح الطلاب“.