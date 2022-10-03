غرق 29 وانتشال 4 جثث لمهاجرين قرب جزر الكناري الإسبانية

أعلنت خدمة إنقاذ بحري محلية ومنظمة غير حكومية، أنه جرى نقل جثث أربعة مهاجرين لقوا حتفهم في زورق مطاطي كان على متنه 34 شخصا في المحيط الأطلسي، إلى جانب أحد الناجين إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقالت الخدمة على تويتر، الأحد، ”انتشلت السفينة ميجيل دي ثرفانتس جثث القتلى الأربعة الذين عُثر عليهم، السبت، على بعد 150 ميلا جنوب غرب جزيرة كناريا الكبرى في زورق تم إنقاذ ناج منه أيضا“.

وحسب تغريدات هيلينا مالينو من منظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية غير الحكومية التي تراقب تدفقات المهاجرين، فإن ”الناجي الوحيد هو رجل منهك يبلغ من العمر 27 عاما عثرت عليه سفينة شحن على متن الزورق بجوار الجثث“.

وأضافت مالينو أن ”بقية الضحايا وهم 29 في المجمل، ابتلعهم المحيط، وكانوا قد انطلقوا في رحلتهم من جنوب مدينة العيون في الصحراء الغربية“.

وأفاد متحدث باسم خدمة الإنقاذ البحري، الإثنين، بأن ”الناجي الذي كان يعاني من انخفاض درجة حرارة الجسم، نُقل بطائرة هليكوبتر إلى جزيرة كناريا الكبرى، بعد ظهر السبت“.

ووصل ما لا يقل عن 9308 أشخاص إلى جزر الكناري من غرب أفريقيا في الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى 15 يوليو/تموز، وفقا لأرقام الحكومة الإسبانية، بزيادة نسبتها 27.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.