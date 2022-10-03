الكويت.. فيديو يوثق نجاة طفلة من حادث دهس محقق

نجت طفلة في المرحلة الابتدائية من حادث دهس محقق صباح اليوم الاثنين، أمام منزلها في أثناء ذهابها إلى إحدى المدارس في الكويت.

ووثق مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة، ونشره مغرد يدعى سعود العجمي عبر ”تويتر“، والذي قال إن الطفلة ابنة ابن خاله، لحظة عبور الطفلة مسرعة للشارع من بين عدد من السيارات بالتزامن مع مرور سيارة كانت تسير بسرعة جنونية.

هذي بنت ولد خالي اليوم الصبح ، الفضل والشكر لله والحمد لله انها عدت على خير طيبه وبخير pic.twitter.com/e4iWOXXLSi — سعود العجمي (@s_ajmiy) October 2, 2022

وحالت العناية الإلهية دون إصابة الطفلة بأي أذى بعد أن عبرت الشارع مسرعة بفارق أجزاء من الثانية من عبور السيارة التي تفاجأ سائقها بعبور الطفلة.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسؤولية عن تلك الواقعة.

وحمل بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية كاملة للسائق ووصفوه بـ ”المتهور“ بسبب السرعة الجنونية التي كان يسير بها وسط دعوات لمحاسبته، فيما حمل آخرون المسؤولية للخادمة التي كانت ترافق الطفلة.

فيما قال آخرون، إن المسؤولية مشتركة تقع على السائق والخادمة التي لم تنتبه للطفلة في أثناء عبورها الشارع.