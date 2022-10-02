تجربة علمية تنتهي بكارثة (فيديو)

انتهت تجربة علمية في إسبانيا نهاية كارثية بعد أن تسببت بانفجار غير متوقع أدى إلى إصابة أكثر من 18 شخصا بينهم أطفال.

وأصيب أكثر من 18 شخصًا بجروح عندما انفجرت أسطوانة من النيتروجين السائل خلال التجربة العلمية التي أجرتها جامعة جيرونا، والتي كان من المفترض أن تمزج بين السحر والعلم، والمصممة لتقريب العلم من الأطفال، كما أفاد موقع elperiodico.com الإسباني .

وأظهرت لقطات الفيديو التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي وقع فيها الانفجار الهائل.

ووقع الانفجار مساء الجمعة 30 سبتمبر في مبنى كاسا دي كولتورا في جيرونا.

وأبلغت مصادر من لواء إطفاء العمارات أن الحادث وقع في حوالي الساعة 7:45 مساءً.

ولم يتم تقديم أي تأكيد رسمي بشأن خطورة الإصابات التي لحقت بالضحايا.

تم نشر خدمات الطوارئ المتعددة على الفور في الموقع، بما في ذلك ستة أطقم إطفاء من مدينة جيرونا، إلى جانب سيارات الإسعاف من نظام الطوارئ الطبية.

وأفادت التحقيقات أن سبب الانفجار، هو أسطوانة نيتروجين سائل ظمن تجربة علمية أجرتها جامعة جيرونا، حيث أوضحت الجامعة أن الانفجار نجم عن بخار ماء زائد، وأن هذه التجربة تجرى بانتظام خلال الفعاليات العلمية.

وقالت الجامعة، إنه كان من المفترض أن تنجم عن التجربة سحابة بخار، إلا أن الانفجار الكارثي قد حدث بدلا عن ذلك.