مصر.. وفاة طالبة وإصابة 15 في انهيار سور مدرسة المعتمدية

كشفت النيابة العامة المصرية، تفاصيل واقعة انهيار سور خرساني في مدرسة المعتمدية في محافظة الجيزة اليوم الأحد، أول أيام العام الدراسي الجديد، والتي أسفرت عن وفاة طالبة واحدة وإصابة 15طالبة.

وانهار سور المدرسة في وقت مُبكر من اليوم الأحد، على الطالبات بسبب تدافعهن أثناء دخولهن المدرسة في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

وأشارت النيابة المصرية في بيان إلى أن ”فريق من النيابة انتقل إلى المدرسة محل الواقعة (المعتمدية) لمعاينتها وسؤال المسؤولين والشهود فيها، بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان فتاة متوفاة في مستشفى إمبابة العام وسؤال المصابات فيه، وقد بلغ عددهن 15 مصابة“.

وأوضح بيان النيابة أنه ”عقب الانتهاء من الفسحة في المدرسة صباح اليوم الأحد، وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن تدافعن على درج السلم المؤدي إلى الطابق العلوي، ما أدى إلى انهيار جزئي في السياج الخرساني للدرج، وقد بلغ الانهيار نحو مترين، ما أسفر عن إصابة عدد منهن ونقلهن إلى المستشفى“.

ولفت البيان إلى أنه ”حتى الآن وقعت حالة وفاة واحدة وإصابة 15 فتاة جراء الواقعة“، مشيرًا إلى أنه ”جارٍ استكمال التحقيقات، وستعلن النيابة العامة المصرية عن تفصيلاتها حين انتهائها والوقوف على تصور لكيفية وسبب وقوع الحادث“.

وبعد الإعلان عن وفاة الطالبة، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في مصر، إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني إلى التحقيق.

ووجه الوزير أيضا، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني في المدارس على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على جميع مديري المديريات التعليميه بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن.