انهيار سور يوقع إصابات بين طالبات مدرسة المعتمدية بنات بمصر

انهار سور إحدى المدارس في محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، على الطالبات بسبب التدافع أثناء دخولهن المدرسة في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جزءًا من سور مدرسة المعتمدة بنات بمحافظة الجيزة سقط على طالبات؛ ما أسفر عن إصابة 7 طالبات.

وقالت إن الحادثة وقعت نتيجة لتدافع عدد من طالبات المدرسة، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكلف وزير التعليم المصري، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة الأمر، وتوفير جميع احتياجات الطلاب المصابين، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين.

وأشار بيان إلى أنه تبين من المعاينة حدوث تدافع بين الطالبات على سلم المدرسة؛ ما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم على الطالبات.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورًا ومقاطع فيديو تظهر لحظة سقوط سور المدرسة على الطالبات وسط صراخ المتواجدين في المكان.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبدأت عملية نقل الطالبات إلى المستشفى لتلقي العلاج.