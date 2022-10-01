وفاة 127 شخصا بأعمال شغب خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)

قالت الشرطة الإندونيسية مساء السبت، إن 127 شخصا قد لقوا حتفهم بأعمال شغب خلال مباراة لكرة القدم.

واندلع العنف في ملعب في جاوة الشرقية خلال مباراة بين ناديي أريما وبيرسيبايا سورابايا.

واندلعت الفوضى بعد انتهاء المباراة 2-3 للزوار – ووفقًا للتقارير المحلية، نزل الآلاف من مشجعي أريما الغاضبين إلى أرض الملعب بعد خسارة فريقهم.

يُزعم أيضًا أن العديد من لاعبي أريما الذين كانوا لا يزالون في الملعب في ذلك الوقت تعرضوا للهجوم.

وقال مسؤول صحي محلي إن العديد من الضحايا لقوا حتفهم بسبب ”الفوضى والازدحام والدوس والاختناق“.

وتم تعليق الدوري الإندونيسي لكرة القدم لمدة أسبوع، مع منع نادي أريما من استضافة المباريات حتى نهاية الموسم.

قال نيكو أفينتا ، رئيس شرطة شرق جاوة الإقليمية ، إن مباراة أريما وبرسيبايا سارت بسلاسة في البداية.

لكن بعد انتهاء المباراة أصيب عدد من مشجعي أريما بخيبة أمل ونزل بعضهم إلى الملعب للبحث عن لاعبين ومسؤولين، بحسب وسائل إعلام محلية.

ثم اتخذ ضباط الأمن إجراءات وقائية من خلال القيام بعمليات تسريب حتى لا ينزل المشجعون إلى الملعب ويطاردون اللاعبين.

لكن خرج الغضب عن السيطرة، لأنه كان مصحوبًا بإلقاء أشياء على أرض الملعب.

ولتهدئة غضب الأنصار أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم.

عانى الكثير من الجمهور من ضيق في التنفس بسبب أبخرة الغاز المسيل للدموع.

أدت أعمال الشغب التي وقعت في كانجوروهان إلى تدمير مركبتين للشرطة، احترقت إحداهما. كما ورد أن المتفرجين أشعلوا النار في منشآت أخرى في الملعب.

لم يحدث ذلك في الداخل فحسب ، بل أثرت أعمال الشغب أيضًا خارج الاستاد. تضرر ما مجموعه ثماني سيارات للشرطة. تم احتجاز لاعبي بيرسيبايا لمدة تصل إلى ساعة في سيارات شرطة.