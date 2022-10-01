تونسية تلقي بنفسها من الطابق الثالث هربا من صديقها

ألقت فتاة تونسية، اليوم السبت، نفسها من الطابق الثالث بعد أن باغتها صديقها وهي برفقة شخص آخر في شقته.

وقال الناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المهدية والمنستير الساحليتين، فريد بن جحا: ”حقيقة ما حدث هو أن شابًا فاجأ صديقته وهي برفقة شخص آخر في شقته، وخوفًا من ردة فعل صديقها، قامت الفتاة بإلقاء نفسها من الشرفة من الطابق الثالث للعمارة“.

وتابع بن جحا، حسب ما نقل عنه تلفزيون ”التاسعة“ المحلي، أنه ”تم نقلها بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وأن الشاب قام بضرب الشخص الذي كان برفقة صديقته بسكين قبل أن يفر“.

وقال بن جحا إن ”وحدة الشرطة العدلية في محافظة المنستير تعهدت بالبحث في القضية، في انتظار فتح بحث تحقيقي في الموضوع“.

وحسب القناة، فإن الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا، تعرضت لإصابات ورضوض في كامل جسدها.

وقال بن جحا في سرد تفاصيل الواقعة إنه ”من شدة هول الموقف والخوف حاولت الفتاة الهرب بالقفز من شرفة شقة في الطابق الثالث إلى شقة في الطابق الثاني ما أسفر عن تعرضها لعدة إصابات“.

وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن الشاب ألقى بصديقته من الطابق الثالث قبل أن تنفي السلطات ذلك.

وأثارت هذه الحادثة جدلًا واسع النطاق، خاصة أنها من الحوادث النادرة من نوعها في البلاد التي تخيم فيها النقاشات والتجاذبات على تدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.