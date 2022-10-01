العراق.. ترجيح وقوع وفيات إثر انهيار مبنى في الكرادة ببغداد

أجرى الدفاع المدني في العراق، اليوم السبت، عمليات إنقاذ لعدد من المحاصرين بعد انهيار مبنى في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية لـ“إرم نيوز“، إن ”البناية عبارة عن مكاتب، وعيادات طبية، وسكن لعائلات، ولم تكن تعاني من تصدعات كبيرة، أو تشققات، إلا أنها انهارت، صباح اليوم، بالتزامن مع دخول بعض المراجعين إليها“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”عدد الذين دخلوا المبنى قبل انهياره، كانوا نحو 20 شخصًا، وأنقذت فرق الدفاع حتى الآن 13 منهم، وسط ترجيحات بوقوع وفيات“.

بدوره، قال مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح إن ”البناية التي انهارت في منطقة الكرادة، هي بناية تجارية سكنية مكونة من 4 طوابق قرب مطعم قدوري، وقد انهارت بالكامل تقريبًا“.

وأضاف صباح، أن ”فرق الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة مستنفرة بالكامل“، مشيرًا إلى أن ”القطوعات أثرت كثيرًا على وصول جميع الفرق“.

ولفت إلى أن ”بعض فرق المديرية وصلت موقع الحادث وتعاملت مع عمليات رفع الكتل الكونكريتية والبحث عن الناجين أوالضحايا“، مبينًا أنه ”بحسب أهالي المنطقة تبين أن البناية تسكنها عائلة إضافة إلى حارس“.

كما أعلن الدفاع المدني، إنقاذ 13 شخصًا من داخل البناية المنهارة في الكرادة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، انهار مطعم في منطقة الجادرية، وسط بغداد، مما أدى إلى مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.