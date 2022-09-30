العثور على مسحوق مثير بمكان عمل رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل

عُثر على ظرف يحوي مسحوقا أبيض، اليوم الجمعة، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في الطابق، الذي تعمل فيه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، كما ذكر رجال الإطفاء.

وقال صحفي من وكالة ”فرانس برس“، إن العثور على الظرف أدى إلى إخلاء جزء من مبنى بيرليمونت في منتصف النهار وإلى نشر عدد كبير من آليات الطوارئ.

وسعت إدارة المفوضية على الفور إلى طمأنة الموظفين، حيث قال إريك مامر المتحدث باسم الإدارة الأوروبية للصحفيين إنه ”تم إخلاء الطابق الثالث عشر (حيث تعمل المسؤولة الأوروبية الألمانية) لكن الجميع بخير“.

وأوضحت إدارة الإنقاذ أنه سيتم تحليل المسحوق المثير للشبهة من قبل إدارة الدفاع المدني، التي توجهت وحدة منها إلى المكان على الفور.

وقال والتر ديريو المتحدث باسم رجال الإطفاء في بروكسل، إنه ”تم عزل موظف في المفوضية تعامل مع الظرف“ بانتظار نتائج هذا التحليل، لكنه أكد أنه ”لم تظهر أي عوارض طبية“ على هذا الشخص.

ووقع الحادث فيما كان وزراء الطاقة الأوروبيون يناقشون أزمة الطاقة، التي سببتها الحرب التي قادتها روسيا في أوكرانيا.