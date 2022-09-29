مصر.. وفاة طفلة غرقا داخل "غسالة ملابس"

لقيت طفلة مصرية في محافظة الجيزة، مصرعها غرقا، داخل ”غسالة ملابس“.

وبدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية في المحافظة، إخطارا يفيد بوفاة طفلة أثناء لهوها داخل منزلها.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ليتبين سبب الوفاة المفاجئة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفلة البالغة من العمر 3 أعوام، توفيت غرقا داخل ”غسالة ملابس نصف أوتوماتيك“.

وتضمنت التحريات أن والدة الطفلة خرجت لنشر بعض الملابس في شرفة المنزل، وحينما عادت لجلب ملابس أخرى، وجدت طفلتها داخل الغسالة، وفشلت في إخراجها حتى فارقت الحياة.

ونقل جثمان الطفلة إلى المستشفى لوضعه تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لتوقيع الكشف الطبي وإعداد تقرير طبي بأسباب الوفاة.