الإمارات تجلي رعاياها من فلوريدا إلى واشنطن بسبب إعصار "إيان"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها أجلت 141 من رعاياها في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى العاصمة واشنطن قبيل وصول إعصار ”إيان“.

وقالت السفارة الإماراتية في واشنطن إنها ”أجلت رعايا الدولة المتواجدين في ولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن؛ بسبب تحول العاصفة الاستوائية ”إيان“ إلى إعصار شديد القوة يهدد ولاية فلوريدا“.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن ”لجنة الطوارئ والأزمات في السفارة قامت بمشاركة جميع أعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية وجهات الابتعاث بوضع خطة الإجلاء، تضمنت توفير طائرة خاصة وحجوزات على الرحلات الجوية التجارية لإجلاء رعايا الدولة ومرافقيهم إلى مطار دالاس في واشنطن“.

وأوضحت أن ”عدد الرعايا ومرافقيهم يبلغ 141 شخصا، من بينهم 119 شخصا تم إجلاؤهم عبر الطائرة الخاصة و13 شخصا عبر الرحلات الجوية التجارية، فيما وصل 9 أشخاص برا إلى واشنطن“.

ونظمت اللجنة أيضًا رحلات جوية تجارية أخرى لإجلاء بعض المواطنين من مدن داخل ولاية فلوريدا إلى ولايات مجاورة آمنة لعدم توفر رحلات جوية إلى واشنطن، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت الوكالة عن شيماء قرقاش، نائب رئيس البعثة، قولها: ”تحرص سفارة دولة الإمارات في واشنطن على اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لضمان أمن مواطني الدولة وحفظ سلامتهم خلال تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتنسيق المباشر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي“.