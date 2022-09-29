يمني يقتل 5 أفراد من أسرة واحدة بسبب خلاف على "قطعة أرض"

أقدم مواطن يمني، اليوم الخميس، على قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة رميًا بالرصاص، بعد خلاف على قطعة أرض، في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين وتقع شمال غرب البلاد.

وبحسب مصادر صحفية، فإن نزاعًا نشب بين أسرتين متجاورتين في منطقة ”بني الحمادي“ بمديرية بني سعد، جنوبي محافظة المحويت، على ملكية قطعة أرض، دفع أحد أفراد الأسرتين المتنازعتين إلى فتح نيران بندقيته الآلية على أفراد الأسرة الأخرى، ما أدى إلى مقتل 5 منهم.

وقالت المصادر في حديثها لـ“إرم نيوز“ إن الجاني في عقده الرابع من العمر، أردى رب الأسرة ونجله الطبيب وشقيق الأب، واثنين من أقربائهم، رميًا بالرصاص، وظل يمنع أهالي المنطقة من الاقتراب من جثث ضحاياه ومحاولات نقلهم لإسعافهم.

وأشارت المصادر إلى أن ”القوات الأمنية“ في مديرية ”بني سعد“ التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين وصلت إلى المنطقة في وقت لاحق، وقامت بمحاصرة الجاني ثم القبض عليه.

وسبق أن شهدت محافظة المحويت، أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، اقتتالًا قبليًا بين قبيلتي ”الأهجر“ و“الحيفتين“ بمنطقة ”ضلاع“ في مديرية شبام كوكبان، شرقي المحافظة، أدى إلى مقتل وإصابة 8 أشخاص من الطرفين، وسط تقارير محلية تتهم ميليشيات الحوثيين بتغذية الصراعات القبلية في مناطق حكمها؛ بهدف إضعافها والسيطرة عليها.