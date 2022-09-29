قناة بداية

مأساة ولاء

نهاية مأساوية

الصيد بالصقور

نووي بوتين

الفاتيكان

إبراهيم مالك

هالة فاخر
أظهر المزيد

منوعات

3 قتلى و 15 مفقودا بانهيار جسر في البرازيل
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022 6:00 GMT
تاريخ التحديث: 29 سبتمبر 2022 8:53 GMT

3 قتلى و 15 مفقودا بانهيار جسر في البرازيل

قال رجال إطفاء ووسائل إعلام محلية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم واعتُبر ما يصل إلى 15 في عداد المفقودين بعد انهيار جسر في ولاية أمازوناس شمال البرازيل يوم الأربعاء.

+A -A
المصدر: رويترز

قال رجال إطفاء ووسائل إعلام محلية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم واعتُبر ما يصل إلى 15 في عداد المفقودين بعد انهيار جسر في ولاية أمازوناس شمال البرازيل يوم الأربعاء.

وقالت إدارة الإطفاء في أمازوناس إنها تبحث عن نحو 15 شخصا فقدوا بعد انهيار جسر على الطريق السريع ”بي آر-319“ في مدينة كاريرو، على بعد حوالي 100 كيلومتر من ماناوس عاصمة الولاية.

2022-09-2-113

وأضافت أن 14 آخرين أصيبوا في الانهيار الذي حدث أثناء عبور بعض المركبات للجسر.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدة شهود قولهم إن تصدعا بالجسر تسبب في حالة من التكدس عليه قبل انهياره.

2022-09-انهيار-جسر-مع-عبور-المركبات-في-منطقة-أمازون-البرازيلية-1024x768

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play