13 قتيلا على الأقل بينهم 7 أطفال في إطلاق نار بمدرسة روسية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل 13 شخصا على الأقل بينهم سبعة أطفال عندما أطلق مسلح النار في مدرسة بمدينة إيجيفسك في وسط روسيا، في حادثة وصفها الرئيس بوتين بأنها ”عمل إرهابي غير إنساني“.

وقالت لجنة التحقيق في روسيا ”تفيد المعلومات الأولية أن 13 شخصا قتلوا في هذه الجريمة، هم 6 بالغين وسبعة قصر، وأصيب 14 طفلا وسبعة بالغين بجروح“.

وندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحادث إطلاق النار في هذه المدرسة، قائلا إنه ”عمل إرهابي غير إنساني“، وفق ما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف للصحفيين ”ينعى الرئيس بشدة مقتل بالغين وأطفال في هذه المدرسة التي وقع فيها هجوم إرهابي“.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية في وقت سابق، أن منفذ الهجوم انتحر. وتابعت: ”عثر عناصر الشرطة على جثة الرجل مطلق النار.. وتفيد معلوماتنا أنه انتحر“.

ولم تُحدّد هوية مطلق النار بعد، وكان يحمل صليبا نازيا معقوفا على صدره، وفق وسائل إعلام روسية.

وتقع مدينة إيجيفسك -التي يبلغ عدد سكانها 640 ألف نسمة- غرب جبال الأورال في وسط روسيا.