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مصر.. 3 قتلى إثر انفجار "جسم غريب" في السويس
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2022 20:23 GMT
تاريخ التحديث: 25 سبتمبر 2022 22:00 GMT

مصر.. 3 قتلى إثر انفجار "جسم غريب" في السويس

قالت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد، إن 3 أشخاص قتلوا إثر انفجار "جسم غريب" في محافظة السويس شمال شرق البلاد، كما أدى الانفجار إلى إصابة 3 آخرين. وذكر موقع جريدة

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المصدر: مصطفى سعداوي-إرم نيوز

قالت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد، إن 3 أشخاص قتلوا إثر انفجار ”جسم غريب“ في محافظة السويس شمال شرق البلاد، كما أدى الانفجار إلى إصابة 3 آخرين.

وذكر موقع جريدة ”الأهرام“ الرسمية أن ”الحادث شهدته منطقة أبو عثمان القطاع الريفي في حي الجناين في محافظة السويس“.

ونقل عن شهود عيان، قولهم إن ”شبابًا يجمعون الخردة والبلاستيك، عثروا على جسم معدني غريب، وحين وصلوا به أمام منزلهم حاولوا كسره بالطرق عليه، ما أدى إلى انفجاره متبوعًا بموجة ارتدادية شعر بها المقيمون في المنازل المجاورة“.

من جانبها، انتقلت القيادات الأمنية في السويس إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا في محيط المنطقة التي شهدت الانفجار.

وبدأت السلطات المختصة من شرطة المفرقعات فحص الموقع لمعرفة نوع الجسم الذي انفجر، وفق ”الأهرام“.

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