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حريق ضخم في باريس (فيديو)
تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2022 12:14 GMT
تاريخ التحديث: 25 سبتمبر 2022 14:15 GMT

حريق ضخم في باريس (فيديو)

شب حريق ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بالقرب من مطار أورلي الدولي. وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على تويتر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في سماء

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المصدر: فريق التحرير

شب حريق ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بالقرب من مطار أورلي الدولي.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على تويتر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في سماء المدينة، فيما أشار معلقون إلى أن الحريق شب في مستودع يستخدم لتخزين الخضروات والفواكه.

ولم يعرف بعد ما إذا كان الحريق أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقالت معلقة تدعى جلاينس فيلياو، إن الحريق وقع في سوق ”رونجيس“، الذي يعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة بالجملة في العالم.

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