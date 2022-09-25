حريق ضخم في باريس (فيديو)

شب حريق ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بالقرب من مطار أورلي الدولي.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على تويتر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في سماء المدينة، فيما أشار معلقون إلى أن الحريق شب في مستودع يستخدم لتخزين الخضروات والفواكه.

اندلاع حريق ضخم في العاصمة الفرنسية #باريس، ومعلومات متداولة تشير إلى أنه شب في مستودع لتخزين الخضروات والفواكه#إرم_نيوز #Paris #France pic.twitter.com/avvfHOh1I2 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 25, 2022

ولم يعرف بعد ما إذا كان الحريق أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقالت معلقة تدعى جلاينس فيلياو، إن الحريق وقع في سوق ”رونجيس“، الذي يعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة بالجملة في العالم.