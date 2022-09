حريق ضخم في باريس (فيديو)

شب حريق ضخم في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بالقرب من مطار أورلي الدولي.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على تويتر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في سماء المدينة، فيما أشار معلقون إلى أن الحريق شب في مستودع يستخدم لتخزين الخضروات والفواكه.

ولم يعرف بعد ما إذا كان الحريق أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقالت معلقة تدعى جلاينس فيلياو، إن الحريق وقع في سوق ”رونجيس“، الذي يعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة بالجملة في العالم.

NOW – Rungis, the largest wholesale fresh produce market in the world, is on fire in Paris. pic.twitter.com/q3tstd8wd6

— Glynis Filyaw (@GlynisFilyaw) September 25, 2022