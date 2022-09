طائرة تتجاوز المدرج وتغوص بالماء في مطار فرنسي (فيديو)

تجاوزت طائرة شحن أوروبية ضخمة المدرج وغاصت مقدمتها في مياه بحيرة قبالة مطار فرنسي، اليوم السبت، ما أدى إلى توقف عدد من الرحلات وإغلاق المطار حتى إشعار آخر.

وذكرت صحف بريطانية أن الطائرة من طراز ”بوينغ 737“ تابعة لشركة ”وست أتلانتيك“ السياحية المملوكة لمستثمرين بريطانيين وسويديين كانت متجهة من مطار شارل ديغول في باريس إلى مطار ”مونبيليه“ في جنوب فرنسا فجر السبت عندما وقع حادث الهبوط.

Rescuers pulled three people out of the Boeing 737 They were unharmed in the accident which took place before dawn today

The West Atlantic plane had travelled from Paris Charles de Gaulle to Montpellier in the early hours today#Rescuers #people #Boeing #accident #place #dawn pic.twitter.com/6ey8qaSgdk

