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طائرة تتجاوز المدرج وتغوص بالماء في مطار فرنسي (فيديو)
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2022 15:28 GMT
تاريخ التحديث: 24 سبتمبر 2022 18:40 GMT

طائرة تتجاوز المدرج وتغوص بالماء في مطار فرنسي (فيديو)

تجاوزت طائرة شحن أوروبية ضخمة المدرج وغاصت مقدمتها في مياه بحيرة قبالة مطار فرنسي، اليوم السبت، ما أدى إلى توقف عدد من الرحلات وإغلاق المطار حتى إشعار آخر.

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المصدر: إرم نيوز

تجاوزت طائرة شحن أوروبية ضخمة المدرج وغاصت مقدمتها في مياه بحيرة قبالة مطار فرنسي، اليوم السبت، ما أدى إلى توقف عدد من الرحلات وإغلاق المطار حتى إشعار آخر.

وذكرت صحف بريطانية أن الطائرة من طراز ”بوينغ 737“ تابعة لشركة ”وست أتلانتيك“ السياحية المملوكة لمستثمرين بريطانيين وسويديين كانت متجهة من مطار شارل ديغول في باريس إلى مطار ”مونبيليه“ في جنوب فرنسا فجر السبت عندما وقع حادث الهبوط.

ووفقا لصحيفتي ”اندبندنت“ و“ديلي ميل“ تم إلغاء رحلات ”إيزي جيت“ ورحلات لخطوط أخرى بين مطار لندن جاتويك وجنوب فرنسا بعد أن تجاوزت طائرة الشحن المدرج وغاص أنفها في بحيرة قرب المطار.

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وقالت ”ديلي ميل“: ”تم إغلاق مطار مونبلييه على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​حتى إشعار آخر“ مضيفة أن رجال الإنقاذ انتشلوا ثلاثة أشخاص من الطائرة ولم يصب أحد بأذى.

وأكدت السلطات الفرنسية أن التحقيق جار وأنه تم إغلاق المطار إلى أجل غير مسمى حتى اكتمال التحقيق في ملابسات الحادث، وفقا لـ ”ديلي ميل“.

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وأشارت الصحيفة التي نشرت مقطع فيديو للطائرة وهي لا تزال في البحيرة إلى أنها تابعة لشركة ”ويست أتلانتيك“ السياحية وكانت في طريقها من باريس شارل ديغول إلى مطار مونبلييه في الساعات الأولى من السبت ووصلت قبل الساعة الثالثة صباحًا بقليل.

وقالت الصحيفة: ”لكنه يبدو أن الرحلة لم تكن هادئة ولم تكتمل بسلاسة إذ إن الطائرة تجاوزت المدرح أثناء الهبوط واستمرت في السير حتى غاصت مقدمتها في البحيرة“.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المطار قولهم إن أربعة أعضاء من فريق التحقيقات الجوية الفرنسي حضروا للموقع مباشرة بعد الحادث.

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