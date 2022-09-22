مصر.. براءة مُحفظ قرآن من هتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر، اليوم الخميس، ببراءة مُحفظ قرآن وإمام وخطيب مسجد، من تهمة هتك عرض طفلة، تُدعى شمس وتبلغ من العمر 12 عاما، أثناء وجودها في درس لتحفيظ القرآن الكريم.

وصدر الحكم من محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، بحق محمد المتولي حافظ (34 عامًا)، حاصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر ويعمل إماما وخطيبا متطوعا ومحفظا للقرآن الكريم فى قرية كوم الدربي التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية المصرية.

وقال إبراهيم خفاجة محامي المتهم، إن القضية تم تلفيقها لموكله من جانب والد الطفلة، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت عذرية الطفلة وعدم تعرضها للاعتداء الجنسي كما ادعى والدها في البلاغ.

وأضاف لـ“إرم نيوز“، أن تقرير الطب الشرعي، “أثبت أن نقاط الدم المتواجدة على ملابس الطفلة كانت دم حيض، وليست نزيفا كما ادعى والدها” مرجحا أنها قد “تكون المرة الأولى التي ينزل عليها هذا الدم نظرا لحداثة عمرها“.

ونفى المحامي ما نقلته وسائل إعلام محلية في مصر، اليوم الخميس، في خبر البراءة أن موكله قد اعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، مشيراً إلى “أنه أنكر التهمة نهائيا، وأكد عدم تجاوزه في حق الطفلة، وهو ما ثبت في النهاية صدق روايته بحكم البراءة“.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر حزيران/يونيو الماضي حينما تلقت السلطات الأمنية بلاغا من ولي أمر الطفلة شمس، يتهم فيه محمد المتولي حافظ، بهتك عرض ابنته، والتعدي عليها جنسيًا خلال تحفيظها القرآن ما أصابها بنزيف حاد وتم نقلها إلى المستشفى.

وقال الأب في بلاغه، إن “المتهم يقوم بتحفيظ القرآن وأرسل نجلته لحفظ كتاب الله بمقابل شهري قدره 150 جنيها ( 8 دولارات) إلا أنه بعد أسبوعين من بدء الحفظ فوجئ بمعاناة نجلته من آلام حادة وأخبرته بقيام المحفظ بالتعدي عليها“.