وفاة 34 مهاجرا وإنقاذ 14 من زورق في المياه السورية

قال المدير العام للموانئ البحرية السورية، سامر قبرصلي، إن السلطات السورية انتشلت 34 جثة وأنقذت 14 ناجيا من قارب يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية.

ونقل قبرصلي عن ناجين قولهم إن القارب غادر من المنية في شمال لبنان قبل أيام، وإن من كانوا على متنه يحملون جنسيات مختلفة. وذكر كذلك أن عمليات البحث مستمرة في خضم ظروف صعبة بسبب أمواج البحر الهائجة والرياح العاتية.

وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب الهجرة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نظم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه السلطات أنهم فقدوا الاتصال بقارب يحمل على متنه العشرات من المهاجرين.

ولم يتسن التأكد مما إذا كان القارب هو نفسه الذي أشارت إليه السلطات السورية.

وقال الجيش اللبناني، أمس الأربعاء، إنه أنقذ 55 شخصا كانوا على متن قارب معطل في المياه الإقليمية للبلاد، وقام بسحبه إلى الشاطئ.

وفي أبريل نيسان، غرق قارب مهاجرين انطلق من منطقة قرب طرابلس لدى اعتراضه من جانب البحرية اللبنانية قبالة سواحل البلاد. وكان على متنه نحو 80 مهاجرا لبنانيا وسوريا وفلسطينيا، وتم إنقاذ 40 منهم في حين تأكد وفاة سبعة، ولا يزال نحو 30 آخرين في عداد المفقودين رسميا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق من هذا الشهر إن عدد الأشخاص الذين غادروا لبنان أو حاولوا مغادرته بحرا تضاعف تقريبا في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وارتفع مرة أخرى بأكثر من 70 بالمئة في عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تشمل ”عدم القدرة على البقاء في لبنان بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وانعدام فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية ومحدودية فرص العمل“.