الشرطة الجورجية تحرر 14 رهينة احتجزهم مسلح داخل مصرف

حررت الشرطة الجورجية الثلاثاء، 14 رهينة بعد أن احتجزهم مسلح بأحد المصارف في كوتايسي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون في شرطة الدولة الواقعة على البحر الأسود.

وقالت وزارة الداخلية في بيان قد ”تم الإفراج عن جميع الرهائن الـ14 واعتقال الخاطف“، مضيفة أن ”مسلحا احتجز رهائن داخل فرع لبنك جورجيا في المدينة التي يقطنها نحو 150 ألف شخص وسط جورجيا، وطالب بمبلغ كبير من المال مقابل الإفراج عنهم“، مؤكدة أنها ”فتحت تحقيقا في عمل إرهابي واحتجاز رهائن وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني“.

وكانت محطة ”متافاري“ التلفزيونية المستقلة بثت مقطع فيديو صوره أحد الرهائن بهاتفه وأظهر تفخيخ مدخل المصرف بعبوات ناسفة، وأن الخاطف هدد بأن هذه العبوات ستنفجر في حال تم فتح الباب“.

وأظهر مقطع فيديو آخر محتجز الرهائن المزعوم ملثما ومرتديا زيا عسكريا داخل البنك، وسُمعت امرأة رهينة تقول إنه ”يطالب بمليوني دولار في غضون ثلاث ساعات، لديه قنبلة يدوية وهناك عبوات سوف تنفجر“.

يذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2020 احتجز مسلح 43 رهينة في أحد فروع ”بنك جورجيا“ في مدينة زوغديدي غرب البلاد، وقد تمكن من الفرار بكمية غير محددة من المال بعد إطلاقه سراح الرهائن، ولم يتم اعتقاله أبدا.