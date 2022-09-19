صاعقة تتسبب باندلاع حريق ضخم بمصفاة نفط في فنزويلا (فيديو)

قال مسؤولون حكوميون ومصادر إن حريقا تسببت فيه عاصفة رعدية اندلع في مصفاة بويرتو لاكروز الفنزويلية للنفط اليوم الاثنين.

وهذا هو أحدث انقطاع يؤثر على مرافق شركة النفط الحكومية، بعد حريق آخر في بداية الأسبوع الحالي اندلع في محطة وقود وناقلة.

وقال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات لكن لم يتم إخماد ألسنة اللهب بعد، وجرى نقل العمال من المنشأة الواقعة على الساحل الشرقي لفنزويلا.

وأضاف العيسمي في التلفزيون الحكومي ”خزانات المصفاة ومعاملها لم تتأثر، لكن وقع حريق كبير داخل المصفاة“.

وقال كارلوس بيريز الذي يشغل منصب نائب وزير لشؤون إدارة المخاطر والحماية المدنية في وقت سابق على تويتر إن عمال الإطفاء التابعين لشركة النفط الحكومية وأطقم أخرى في الموقع يكافحون النيران في أحد مستودعات المصفاة.

وفي وقت لاحق، أكد العيسمي إنه تم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات بشرية أو تعطل العمليات.

ووفقا لمصادر وصور شاهدتها رويترز فقد عمل رجال الإطفاء في شركة النفط الحكومية وأطقم أخرى لساعات لإخماد النيران، التي اندلعت بعد الظهر في أحد مستودعات الرواسب، لتتسبب في تصاعد عمود طويل من الدخان وانتشار جزيئات سوداء على الشواطئ القريبة.