السودان.. مصرع 3 باحثين عن الذهب في انهيار منجم

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما لايزال أكثر من 30 آخرين تحت الأرض، إثر انهيار منجم للتعدين في منطقة جبل عامر في دارفور غرب السودان.

وقال عضو اللجنة الإدارية في ”جبل عامر“ العمدة سليمان عبدالرحمن، إن ”إحدى آبار التعدين الأهلي جنوب جبل عامر انهارت يوم الأحد أثناء بحث أعداد من المعدنين عن الذهب“.

وأضاف عبدالرحمن لموقع ”دارفور24“ أن ”الانهيار أدى إلى مصرع 3 أشخاص تم انتشال جثثهم، بينما هنالك أكثر من 30 آخرين تحت الأرض بجانب 3 أشخاص مصابين“.

ولفت إلى أن ”البئر عمقها 40 متراً“، مؤكدا ”عدم وصول أي جهة حكومية لمساعدتهم في إنقاذ الأحياء او إخراج الجثث“.

ولقي 17 شخصا مصرعهم في أيلول/ سبتمبر الجاري، إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب في ولاية جنوب كردفان، غرب البلاد.

وتكررت حوادث انهيار آبار التنقيب عن الذهب في السودان بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة؛ ما خلفت عددا من القتلى والجرحى بسبب الحفر العشوائي والآبار غير المنتظمة بحثا عن الذهب.

وفي آذار/ مارس الماضي، لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء انهيار بئر أهلية للتنقيب عن الذهب في مدينة تلودي في ولاية جنوب كردفان غرب البلاد.

كما لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في آب/أغسطس من العام الماضي، جراء انهيار بئر أهلية للتنقيب عن الذهب في مدينة وادي حلفا شمال البلاد.

وحسب تقديرات حكومية سابقة، فإن هنالك أكثر من 800 موقع في أنحاء السودان للتعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي مع وجود مليوني شخص يعملون بقطاع التعدين الأهلي في البلاد.

ويعتبر السودان ثالث دولة في قارة أفريقيا، بعد دولتي غانا وجنوب أفريقيا، إنتاجا للذهب، إذ يفوق إنتاجه السنوي 93 طنا، يتم استخلاص 75% منها عن طريق التعدين التقليدي الأهلي، الذي يعمل فيه نحو مليوني شخص منتشرين في مناجم في ولايات البحر الأحمر، ونهر النيل، والقضارف، وجنوب وشمال كردفان.