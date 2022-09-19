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مصر.. استخراج 5 دبابيس من معدة رضيع وضعتها شقيقته في فمه
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 13:23 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 14:00 GMT

مصر.. استخراج 5 دبابيس من معدة رضيع وضعتها شقيقته في فمه

تمكن فريق طبي بمستشفى الأطفال الجامعي بمدينة المنصورة المصرية، الإثنين، من إجراء عملية منظار معدة لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر تم من خلالها إزالة 5 دبابيس

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المصدر: يوسف محمد - إرم نيوز

تمكن فريق طبي بمستشفى الأطفال الجامعي بمدينة المنصورة المصرية، الإثنين، من إجراء عملية منظار معدة لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر تم من خلالها إزالة 5 دبابيس معدنية من معدته.

وتمكن الفريق الطبي من إزالة 5 دبابيس معدنية يتراوح طول الدبوس الواحد حوالي 3 سم من مريء ومعدة الطفل الرضيع.

وأفادت والدة الطفل أنها تركت رضيعها لفترة وجيزة مع أخته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، التي قالت إنها وضعت دبابيس معدنية تستخدم في تعليق الستائر في فم الطفل، وبعد عمل أشعة لبطن الطفل تبين وجود مجموعة من الدبابيس في المريء وأخرى في المعدة، ولأن هذه الدبابيس ذات أطراف حادة فكان هناك تخوف من أن تكون قد جرحت جدار المعدة والمريء وهو ما دفع الفريق الطبي لعمل أشعة مقطعية أثبتت عدم وجود جروح في جدار المعدة والمريء.

وصرح الدكتور محمد عز رئيس الفريق الطبي، أن هذه العملية تعد من الحالات الصعبة نظرا لعمر الطفل ووجود عدد كبير من الدبابيس ذات الأطراف الحادة التي تحتاج لمهارة عالية في استخراجها.

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