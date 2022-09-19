الأردن.. إصابة عدة أشخاص إثر سقوط جسر مشاة على طريق المطار

أكدت وسائل إعلام محلية في الأردن فجر اليوم، إصابة عدد من الأشخاص إثر سقوط جسر مشاة على طريق المطار.

وقالت تلك الوسائل، إن انهيار الجسر تسبب بتوقف حركة المرور على الطريق الحيوي الذي يصل مناطق العاصمة عمان بالمطار وبالمحافظات الجنوبية للبلاد.

وأوضحت قناة المملكة الرسمية، أن شاحنة تسببت بسقوط الجسر إثر ارتطامها به، وتصادف ذلك مع مرور سيارة إسعاف التي ارتطمت هي أيضا بأنقاض الجسر المنهار.

وتحركت قوات الأمن وسيارات الإسعاف نحو موقع سقوط الجسر وتم تحويل حركة السير إلى طريق الخدمات البديل.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يظهر الشاحنة الكبيرة التي تسببت بسقوط الجسر ما تسبب بإغلاق طريق المطار بالاتجاهين، بينما تظهر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني وقد تضررت بشكل كبير جراء تصادف مرورها مع سقوط الجسر.

وعادة ما تشهد الطرقات في الأردن حوادث من هذا النوع، حيث يتسبب مرور شاحنات مرتفعة بارتطامها بجسم الجسور وسقوطها، نتيجة عدم انتباه السائقين لارتفاع المركبة المسموح لها بالمرور من تحت الجسر، ما يتسبب بحوادث تتسبب عادة بحدوث إصابات وإغلاقات للطرق تتطلب إعادة فتحها جهدا كبيرا لإزالة الأنقاض.