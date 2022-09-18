اليمن.. وفاة امرأة و3 أطفال في سيول لحج

جرفت مياه السيول، اليوم الأحد، سيارة، في مدينة ردفان بمحافظة لحج جنوب اليمن، ما أسفر عن وفاة امرأة و3 أطفال.

وذكرت مصادر محلية، لـ“إرم نيوز“، أن ”السيارة التي جرفتها مياه السيول، بمنطقة حدبة، شرق مديرية ردفان، كان داخلها رجل وطفلتاه، إضافة إلى شقيقته وطفلها“.

وأشارت المصادر إلى أن ”المواطنين الذين كانوا بالقرب من موقع الحادثة، سارعوا إلى إنقاذ من كانوا داخل السيارة، وتمكنوا من إخراج الرجل وشقيقته وجرى إسعافهما إلى مستشفى ردفان العام، لتتوفى المرأة، ويصاب شقيقها بكسور عدة“.

وأوضحت أنه ”عُثر على الأطفال فيما بعد جثثًا هامدة“.

وأوردت وسائل إعلام محلية، تصريحات منسوبة إلى مدير عام مديرية ردفان فضل القطيبي، والتي جاء فيها، أن ”الأسرة من مدينة يافع، وقد جرفت السيول السيارة التي كانوا داخلها، ما أدى إلى وفاة الأم وطفلها، فيما أُصيب شقيقها بكسور ووفاة طفلتيه“.

وتشهد محافظات يمنية، منذ أكثر من شهر، أمطارًا غزيرة وفيضانات.

وأطلقت مراكز الإرصاد وأحوال الطقس في اليمن، والجهات الأمنية ذات الصلة، نداءات تحذيرية، تدعو فيها المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب السير في الوديان ومجاري السيول، ومراعاة انتقاء أوقات السفر والتنقل بين المحافظات.