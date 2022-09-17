مع انتشال آخر الضحايا.. 14 قتيلا حصيلة انهيار عمارة "اللوبيدة" بالأردن

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أفاد مصدر أمني أردني، اليوم السبت، أن عدد ضحايا انهيار عمارة اللوبيدة في العاصمة عمان، المؤلفة من أربعة طوابق، ارتفع إلى 14 قتيلًا، بعد إخراج آخر جثة من بين الأنقاض.

وقال الناطق باسم باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان، إنه بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لأكثر من 84 ساعة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال آخر جثة من تحت الأنقاض، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 14 وفاة.

وبحسب مصدر طبي، فإن ”الجثة الأخيرة تعود لامرأة، كان عناصر الإنقاذ قد انتشلوا جثتَي اثنتين من بناتها في الأيام السابقة“.

وأضاف المصدر: ”بحسب كشف الاستقصاء عن المتواجدين داخل البناية السكنية فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين.. لم يردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين“.

وقبل عدة ساعات من انتشال آخر جثة، أعلن أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال رجل يدعى هاني رستم حيا، وذلك بعد بقائه تحت الأنقاض مدة عشرين ساعة.

وانتشرت صورة للحظة إخراج رستم سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأردنيون إخراج مزيد من الأحياء.

وحتى الجمعة، وبعد مرور ثلاثة أيام من انهيار المبنى، كانت قد انتُشلت 13 جثة من تحت أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم أحياء العاصمة الأردنية.

ويبدو أن مسؤول المبنى كان يقوم بعمليات صيانة عندما انهار المبنى.

وقرر المدعي العام في عمان الأربعاء توقيف ”أشخاص على ذمة القضية، وهم ابن مالك المبنى والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة وفني الصّيانة بعد أن أسند إليهم ”جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء“.