الأردن.. ارتفاع وفيات عمارة "اللويبدة" إلى 13 بعد انتشال 3 جثث جديدة

أعلن الأمن العام في الأردن، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد وفيات انهيار عمارة اللوبيدة في العاصمة عمان إلى 13 شخصا، بعد انتشال 3 جثث جديدة.

وقال الأمن العام الأردني في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك ”بعد ساعات عمل صعبة ودقيقة، فرق الإنقاذ تتمكن ظهر اليوم من الوصول الى جثتين لشخصين تحت الأنقاض وجرى إخلاؤهما“.

وأضاف في تدوينة منفصلة: ”فرق الإنقاذ تتمكن الآن من إخلاء جثة ثالثة اليوم من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هي 13 وفاة و10 إصابات“.

وأثارت الحادثة تساؤلات حول سبب الانهيار نادر الحدوث في المملكة.

وبينما كانت هناك أصوات تتهم إنشاء عقار جديد بالقرب من البناية المنهارة، في التسبب بالحادث بشكل مباشر، دعا مسؤولون إلى التمهل وانتظار نتائج التحقيق وتقارير المختصين الهندسية لمعرفة السبب الرئيس.

يُذكر أن المدعي العام في عمّان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة.