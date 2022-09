حريق مروع يطال ناطحة سحاب وسط الصين (فيديو)

شب حريق مروع في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين على ما ذكر التلفزيون العام مشيرا إلى أن عدد الإصابات ”غير معروف حتى الآن“.

وأوضحت محطة ”سي سي تي في“ العامة ”يتصاعد دخان كثيف من الموقع فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى“.

وأضافت ”باشر عناصر الإطفاء العمل على مكافحة الحريق وعمليات الإغاثة في الموقع“.

Telecom building in Changsha, Hunan went on fire

Apparently the paint on the outside caught on fire? The company says that everyone was evacuated safely and hope that's true🙏 pic.twitter.com/gxzpiKR22S

