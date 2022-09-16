إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

منوعات

حريق مروع يطال ناطحة سحاب وسط الصين (فيديو)
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 9:54 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 11:10 GMT

حريق مروع يطال ناطحة سحاب وسط الصين (فيديو)

شب حريق مروع في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين على ما ذكر التلفزيون العام مشيرا إلى أن عدد الإصابات "غير معروف حتى الآن". وأوضحت محطة "سي سي تي في"

+A -A
المصدر: أ ف ب

شب حريق مروع في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين على ما ذكر التلفزيون العام مشيرا إلى أن عدد الإصابات ”غير معروف حتى الآن“.

وأوضحت محطة ”سي سي تي في“ العامة ”يتصاعد دخان كثيف من الموقع فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى“.

وأضافت ”باشر عناصر الإطفاء العمل على مكافحة الحريق وعمليات الإغاثة في الموقع“.

وتلتهم النيران برجا يضم مكاتب تابعة لشركة الاتصالات العامة ”تشاينا تيليكوم“ على ما أوضح المصدر نفسه.

وأظهرت صورة نشرتها محطة ”سي سي تي في“ النيران مشتعلة في المبنى في منطقة سكنية فيما تشكلت سحابة من الدخان الأسود في الجو.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسيلة إعلامية محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  واجهة البرج وقد أصبحت سوداء على ما يبدو جراء الحريق.

ويبلغ عدد سكان تشانغشا عاصمة إقليم خونان نحو 10 ملايين نسمة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play