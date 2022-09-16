حريق مروع يطال ناطحة سحاب وسط الصين (فيديو)

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

شب حريق مروع في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين على ما ذكر التلفزيون العام مشيرا إلى أن عدد الإصابات ”غير معروف حتى الآن“.

وأوضحت محطة ”سي سي تي في“ العامة ”يتصاعد دخان كثيف من الموقع فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى“.

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وأضافت ”باشر عناصر الإطفاء العمل على مكافحة الحريق وعمليات الإغاثة في الموقع“.

Telecom building in Changsha, Hunan went on fire Apparently the paint on the outside caught on fire? The company says that everyone was evacuated safely and hope that's true🙏 pic.twitter.com/gxzpiKR22S — 🍉 田里的猹 (@melonconsumer) September 16, 2022

وتلتهم النيران برجا يضم مكاتب تابعة لشركة الاتصالات العامة ”تشاينا تيليكوم“ على ما أوضح المصدر نفسه.

चीन के चैंगसा में इमारत जल रही हैं। A 46 floors building in Changsa City China on fire.Huge fire breaks out in high rise Telecom building in Changsha China. pic.twitter.com/3zv5cYvLhS — Ravi Sarraf (@ravisarraf777) September 16, 2022

وأظهرت صورة نشرتها محطة ”سي سي تي في“ النيران مشتعلة في المبنى في منطقة سكنية فيما تشكلت سحابة من الدخان الأسود في الجو.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسيلة إعلامية محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واجهة البرج وقد أصبحت سوداء على ما يبدو جراء الحريق.

ويبلغ عدد سكان تشانغشا عاصمة إقليم خونان نحو 10 ملايين نسمة.