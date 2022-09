مجهول يطعن شرطيين وسط لندن (فيديو)

أفادت مصادر بريطانية، اليوم الجمعة، بأن شخصا مجهولا قام بطعن شرطيين وسط العاصمة لندن.

يأتي الحادث في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة البريطانية إجراءات أمنية مشددة قبل أيام من مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية.

وتم إغلاق شارع شافتسبري بالقرب من شارع ماكليسفيلد في ويست إند، وشوهد عدد كبير من سيارات الشرطة في المنطقة صباح الجمعة.

وقالت شبكة ”بي بي سي“ البريطانية، إنه تم نقل ضابطي شرطة إلى المستشفى بعد تعرضهما للطعن في وسط لندن.

وبحسب الشبكة، لا يُعتقد أن الحادث، الذي وقع بالقرب من ساحة ليستر في حوالي الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، مرتبط بالإرهاب.

وقال مصدر أمني إن قوات الشرطة صادفت رجلًا يحمل سكينًا في منطقة ليستر سكوير.

This attack on serving police officers in Soho overnight is utterly appalling. These brave officers were doing their duty and assisting the public at this momentous time for our country. 1/4

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) September 16, 2022