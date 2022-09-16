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مجهول يطعن شرطيين وسط لندن (فيديو)
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 7:42 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 9:10 GMT

مجهول يطعن شرطيين وسط لندن (فيديو)

أفادت مصادر بريطانية، اليوم الجمعة، بأن شخصا مجهولا قام بطعن شرطيين وسط العاصمة لندن. يأتي الحادث في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة البريطانية إجراءات أمنية مشددة

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المصدر: إرم نيوز

أفادت مصادر بريطانية، اليوم الجمعة، بأن شخصا مجهولا قام بطعن شرطيين وسط العاصمة لندن.

يأتي الحادث في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة البريطانية إجراءات أمنية مشددة قبل أيام من مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية.

وتم إغلاق شارع شافتسبري بالقرب من شارع ماكليسفيلد في ويست إند، وشوهد عدد كبير من سيارات الشرطة في المنطقة صباح الجمعة.

وقالت شبكة ”بي بي سي“ البريطانية، إنه تم نقل ضابطي شرطة إلى المستشفى بعد تعرضهما للطعن في وسط لندن.

وبحسب الشبكة، لا يُعتقد أن الحادث، الذي وقع بالقرب من ساحة ليستر في حوالي الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، مرتبط بالإرهاب.

وقال مصدر أمني إن قوات الشرطة صادفت رجلًا يحمل سكينًا في منطقة ليستر سكوير.

من جهته، وصف عمدة لندن صادق خان الهجوم بأنه ”مروع للغاية“.

وقال: ”هؤلاء الضابطان الشجاعان كانا يؤديان واجبهما ويساعدان الجمهور في هذا الوقت الخطير لبلدنا“.

وأضاف خان: ”تفكيري وصلواتي معهما ومع أحبائهما وزملائهما في الشرطة بعد هذا الهجوم المشين“.

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