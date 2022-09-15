المرحلة المقبلة "خطيرة".. السلطات الأردنية تكشف آخر تطورات انهيار مبنى اللويبدة

كشفت السلطات الأردنية آخر التطورات المصاحبة لانهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق في منطقة ”جبل اللويبدة“ في العاصمة الأردنية عمَّان.

واعتبر مدير الدفاع المدني حاتم جابر، في أحدث تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، أن المرحلة المقبلة ”خطرة“ لوجود مؤشرات بأن المحاصرين الأربعة المتبقين هم في ”الجزء السفلي“ من البناية التي انهارت، في مؤشر على صعوبة عمليات الإنقاذ.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، أوضح ”جابر“ أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 10، بالإضافة إلى 10 إصابات أخرى.

وأضاف جابر، قائلًا: ”ما زال العمل جاريًا بناءً على توجيه مدير الأمن العام الذي أكد أنه لن يتم ترك الموقع إلا بعد إخلاء كافة المحاصرين“.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون عدد المحاصرين تحت الأنقاض أكثر من 4 أشخاص، الأمر الذي يستلزم معه عدم ترك الموقع إلا بعد التحقق من عدم وجود أي محاصرين آخرين غير الأشخاص الأربعة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة من عمل رجال الدفاع المدني ستكون خطيرة جدًا، نظرًا لأن جميع المؤشرات التي توصل لها فريق العمل تؤكد بأن المحاصرين المتبقين متواجدون في الجزء السفلي من المبنى، وهو الطابق الأول الذي انهارت عليه العمارة.

وأضاف: ”صباح اليوم، كانت هناك مؤشرات توحي بأن استقرار المبنى تخلخل قليلًا، بمعنى أنه أصبح هناك نوع من أنواع الاهتزاز في (العقدة) الأساسية للطابق الأرضي، وتم تشكيل لجنة هندسية متخصصة بهذا الموضوع، وأجمعت على حل فني معين سيتم العمل عليه خلال الساعات المقبلة، بهدف حماية أفراد ضباط فرق الإنقاذ، وحماية المحاصرين الذين نفترض أنهم أحياء“.

في السياق، زار رئيس مجلس محافظة العاصمة، أحمد العبداللات، المصابين في حادثة انهيار عمارة اللويبدة حيث يتلقون العلاج داخل مستشفى لوزميلا.

وأكد العبداللات، وفقًا لقناة ”المملكة“ المحلية، أنه سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية، تأمين مأوى للعائلات المتضررة من الحادثة في أحد الفنادق التي تبرع بها أحد الأشخاص، وكذلك تخصيص مساعدات مالية من موازنة مركز محافظة العاصمة.