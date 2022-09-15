بعد عمارة "اللوبيدة".. إخلاء بناية سكنية في الأردن جراء انهيار جزئي

أخلت فرق الدفاع المدني في منطقة المشارع بإربد الأردنية، اليوم الخميس، مبنى سكنيا من سكانه بعد بلاغ بتعرض أجزاء منه للسقوط.

وبحسب وكالة سرايا للأنباء، فإن المبنى المكون من ثلاثة طوابق وتقطنه ثلاث عائلات تعرض سقف الطابق الثالث لسقوط أجزاء منه.

وأوضحت أن سقوط الأجزاء جاء نتيجة وجود تصدعات في جدران المبنى وتم إخلاؤه من السكان حفاظًا على سلامتهم.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من سقوط مبنى سكني في منطقة اللوبيدة.

ومع انتشال جثة اليوم الخميس، يرتفع عدد ضحايا انهيار المبنى في اللوبيدة إلى 10 أشخاص، بينما لا يزال البحث عن عشرة آخرين مستمرا.

وكشف مصدر أمني اليوم الخميس، أن هناك عملية بحث وإنقاذ حالي للوصول إلى 4 أشخاص عالقين تحت ركام العمارة.

وأثارت الحادثة تساؤلات حول سبب الانهيار النادر الحدوث في المملكة.

وفيما كانت هناك أصوات تتهم إنشاء عقار جديد بالقرب من البناية المنهارة، في التسبب بالحادث بشكل مباشر، دعا مسؤولون إلى التمهل وانتظار نتائج التحقيق وتقارير المختصين الهندسية لمعرفة السبب الرئيس.

يُذكر أن المدعي العام بعمّان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى، وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.